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Eğitim e Okul karne 2021 girişi ve not öğrenme ekranı
Eğitim

e Okul karne 2021 girişi ve not öğrenme ekranı

E Okul VBS giriş, karne ve not ortalama hesaplama 2021 Okullarda ikinci dönemin bitmesine çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okullar 2 Temmuz'da kapanacak. Öğrenciler, 18 Haziran'dan itibaren dijital karneleri almaya başlarken 2 Temmuz'da yüz yüze karne alabilecek. MEB E Okul öğrenci girişi ile karne notları, devamsızlık ve takdir teşekkür hesaplama

Yeniakit Publisher
2021-06-15 20:09:00 -
e Okul karne 2021 girişi ve not öğrenme ekranı

e-Okul karne notu görüntüleme ekranı detayları öğrencilerin gündeminde bulunuyor. 18 Haziran 2021 tarihinde e-Okul üzerinden öğrenciler karne notlarına erişim sağlayabilecekler.

e Okul karne 2021 girişi ve not öğrenme ekranı

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul'da VBS karne nasıl görüntülenir?

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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