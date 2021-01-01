  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık e-Nabız’da sırası gelen grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek
Sağlık

e-Nabız’da sırası gelen grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarına vatandaşların eczanelerden ücretsiz ulaşabileceğini duyurarak, grip aşısı temin edecek vatandaşların önceden olduğu gibi e-Nabız sisteminden durumlarını kontrol etmesi ve aile hekiminden yazdırdıkları reçeteleriyle eczanelere başvurması gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:02:00 -
e-Nabız’da sırası gelen grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek

Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da eczacıların ücretsiz grip aşılarını sadece reçetem sistemi üzerinden karşılayabileceklerini belirtti. Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu, ancak şu an e-Nabız sisteminden onay alan hastalar aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak, eczanelerden aşılarını temin edebilecekler. Vatandaşlarımızın e-Nabız sistemi üzerinden sıralarının gelip gelmediğini takip etmelerini rica ediyoruz. Eczanelerimizin bu sistem dışında aşı getirme imkanının olmadığını da kamuoyunun bilgisine sunarız”​​​​​ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mavi Vatan'da düşmana göz açtırmayacak... Üretimine başlandı
Teknoloji

Mavi Vatan'da düşmana göz açtırmayacak... Üretimine başlandı

Savunma sanayiinde yerlilik oranını her geçen gün artıran Türkiye, deniz kuvvetlerinde de aynı atılımları gerçekleştiriyor. Antalya Serbest ..
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Yeni hat açıldı

2020 yılının ilk günlerinde Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nda gaz ..
Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık
Medya

Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden'in yılbaşı için paylaştığı ahlaksız fotoğrafı haber y..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay