e-Nabız’da sırası gelen grip aşısını eczaneden ücretsiz alabilecek
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığınca temin edilen grip aşılarına vatandaşların eczanelerden ücretsiz ulaşabileceğini duyurarak, grip aşısı temin edecek vatandaşların önceden olduğu gibi e-Nabız sisteminden durumlarını kontrol etmesi ve aile hekiminden yazdırdıkları reçeteleriyle eczanelere başvurması gerektiğini açıkladı.
Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da eczacıların ücretsiz grip aşılarını sadece reçetem sistemi üzerinden karşılayabileceklerini belirtti. Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu, ancak şu an e-Nabız sisteminden onay alan hastalar aile hekimlerine gidip elektronik reçetelerini alarak, eczanelerden aşılarını temin edebilecekler. Vatandaşlarımızın e-Nabız sistemi üzerinden sıralarının gelip gelmediğini takip etmelerini rica ediyoruz. Eczanelerimizin bu sistem dışında aşı getirme imkanının olmadığını da kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.