  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşsizlik rakamları açıklandı
İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı olacak
Kendi aşılarını üretmişlerdi! Aşılama yaşı 2'ye düştü
Erdoğan’dan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne ilişkin açıklama
Sağlık e-Nabız'a üç yeni özellik eklendi
Sağlık

e-Nabız'a üç yeni özellik eklendi

Vatandaşların her türlü sağlık kayıtlarına eriştiği e-Nabız uygulamasında üç yeni özellik devreye girdi. İsteyen vatandaşlar artık e-Nabız üzerinden Avrupa ülkelerine uçmak için istenen ‘AB Uyumlu Sağlık Pasaportu’ ile son 6 ay içerisinde testi pozitif çıkanlar için ‘Bağışıklık Sertifikası’ ve son 72 saat içerisinde yapılan negatif sonuçlu Kovid-19 testi için de ‘sertifika’ oluşturabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 10:47:00 -
e-Nabız'a üç yeni özellik eklendi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve vatandaşların her türlü sağlık kayıtlarına erişimine olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması güncellendi. Bu kapsamda e-Nabız'da yer alan ‘Kovid-19 Aşı Kartı’ bölümü, birkaç gün önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenen "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenerek güncellendi.     

e-Nabız'a kayıtlı olanlar, "Kovid-19 Aşı Durumu" bölümüne tıklayıp, "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu"nu seçtiğinde "Dijital Kovid Sertifikası"nı oluşturabiliyor. Sertifika ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına da eklenebiliyor. Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan Dijital Kovid Sertifikası'nda ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.  e-Nabız'a gelen yeni güncellemeyle, son 6 ay içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için "Bağışıklık Sertifikası" oluşturma alanı da eklendi.     

Aşı ve test kontrollerinde kolaylık sağlayacak

Vatandaşlar, son 72 saat içerisinde yapılan ve negatif sonucu olan Kovid-19 testlerine yönelik de yine aynı bölümden "Kovid-19 Test Sertifikası" da oluşturabiliyor.     

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılım ile uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde, son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiş, son 6 içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler bu zorunluluk dışında tutulmuştu. Son güncellemenin, bu kontroller sırasında kolaylık sağlaması bekleniyor.     

Öte yandan "e-Nabız" uygulamasında Kovid-19 aşı kartında yer alan bilgiler de güncellenirken, sisteme 2. doz mRNA aşısı için talep oluşturma alanı ile eğitim sebebiyle aşı talebinde bulunma özelliği de eklendi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay