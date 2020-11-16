Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı EKPSS sınav sonuçları bugün gerçekleşen sınavla beraber adayların araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM ile EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav sonuç tarihi belli mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?

E-KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım Pazar günü merkezi olarak yapıldı. Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyordu. Sınava başvuran adaylar heyecanla sonuç açıklaması ile ilgili detayları takip ediyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada sonuçların 17 Aralık'ta ilan edileceği duyuruldu.

E-KPSS kura başvuruları ne zaman?

EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.