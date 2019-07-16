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E-İpotek kullanımı yaygınlaştı

E-ipotek uygulamasının kullanımı gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:26
E-İpotek kullanımı yaygınlaştı

E-ipotek uygulamasının kullanımı gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yolla Nisan ayında 22 bin 461 adet ipotek işleminin tamamlandığını belirtti.


Tapu işlemlerinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla hizmete alınan e-ipotek uygulamasının kullanımı yaygınlaştı. Tapu işlemlerinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla hizmete alınan e-ipotek uygulaması ile ipotek işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılıyor. E-ipotek, krediye ulaşım hızlandığı gibi ekonomik hayata da önemli katkılar sağlıyor.


Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması ile hem personel iş yükünün azaldığını hem de hızlı hizmet ile vatandaş memnuniyetinin sağladığını belirterek, “Son dönemde ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile yapılması sağlanmıştı. Tapu müdürlükleri ile banka, kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulü de ortadan kaldırılmıştı. Bu elektronik entegrasyon sayesinde ipotek işlemlerindeki maliyetler düştü. Vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkanı sağlandı” dedi.


İşlem sayılarında son veriler


Özelmacıklı sözlerine şöyle devam etti: “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre e-ipotek sistemi ile Nisan ayında 22 bin 461, Mayıs ayında ise 14 bin 916 adet ipotek işlemi tamamlanmış. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerinin taşınmaz maliki veya vekili tarafından tek taraflı olarak tapu müdürlüklerine ibrazı halinde tapuya tescil edilmekte”.


İlk altı ayda 914 bin 670 satış yapıldı


2019 yılı ilk altı ayı işlem sayılarına ilişkin de bilgiler veren Özelmacıklı, “Ülkemiz genelinde ilk altı ayda toplamda 4 milyon 429 bin 572 tapu işlemi yapıldı. Bu işlemlerden de 4 milyar 018 milyon 715 bin 405 TL tapu harç geliri elde edildi. Bunlarda 914 bin 670 satış, 150 bin 806 intikal, 10 bin 355 taksim ve 4 bin 95 bağış işlemi yapıldı” şeklinde konuştu.


Yabancıya satışta fotoğraf şartı devam ediyor


Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması uygulamasının da yürürlükten kaldırıldığını ifade eden Özelmacıklı, “Tapu müdürlüklerince akitli işlemler için düzenlenen resmi senetlere ve tapu müdürlüklerindeki diğer taleplere yönelik düzenlenen tescil istem belgelerine fotoğraf yapıştırılmasına artık gerek kalmadı. Gene de isteyen vatandaşlar için tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılması mümkün olacak. Lakin yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, yabancı gerçek kişilerden ’Kimlik Bilgileri Beyanı Formu’ belgesinin fotoğraflı olarak alınmasına devam edilecek” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:26
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