E-imzadan maliyetlere büyük katkı

Yeni Akit Ankara

Yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken E-GÜVEN, ayda ortalama 70 milyon sertifika doğrulaması ve altyapı sağlanan mobil imza müşterileri ayda 1 milyon mobil imzalama gerçekleştiriyor. Sektördeki mobil imza sertifikalarının tamamına yakınını üretiyor. Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 100’e yakın tasarruf sağlıyor. Doğaya dost çözümleriyle şirket, e-imza ve çözümlerini kullanan müşterileriyle birlikte bir yılda yaklaşık 12 bin ağacın kesilmesini önleyerek 23 bin insanın yıllık oksijen ihtiyacını karşıladı.

Zengin ürün çeşitliliğiyle hız, tasarruf ve kolaylık sunuyorlar

Talep ve eğilimlere odaklanarak hayatı kolaylaştıran E-GÜVEN, e-imza, mobil imza ve zaman damgasının kullanabileceği yeni platformlar oluşturuyor. Yenilikçi vizyonuyla uzaktan kimlik doğrulama servisi ve çipli kimlik ile e-imza veriyor. Kurumların güvenlik alanındaki ihtiyaçlarına da etkin çözümler sunabilen e-imza, mobil imza ve zaman damgasını destekleyen Paperzero, Yazılım Kütüphanesi, Zumizum KVK uygulamalarıyla katma değer sağlıyor. Ayrıca e-dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Doğaya dost ve sürdürülebilir çözümler

E-imza kulanım alanlarının artması gerektiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “E-imza sahibi olmak kolay, bununla birlikte dijital kültürü yaşamak sadece sahip olmak ile ilintili değil. E-imza kullanım alanlarının ve verimliliğin artmasıyla hem şirketlerimiz hem de vatandaş iş ve işlemlerini daha hızlı yapabilir, ülke ekonomisi daha çok kazanabilir. Alanlarında uzman kadromuzla doğaya dost ve sürdürülebilir çözümler tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlamaya, bunu geliştirecek ve sürdürecek çalışmalara devam edeceğiz.” bilgisini verdi.