E-imza sayısı arttı

2017’nin son çeyreğinde 492 bin 142 olan mobil imza sayısı ise yüzde 3,1 artarak 507 bin 183’e geldi. Islak imzadan e-imzaya geçişin e-dönüşüm projeleriyle hızlandığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza kullanımın artışı kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlıyor. Şirketler, e-imza ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıplarını ve kâğıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor. Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan e-imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlanıyor” diye konuştu.