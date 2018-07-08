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E-imza sayısı arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre; 2017 yılının son çeyreğinde 2 milyon 752 bin 738 olan elektronik imza (e-imza) sayısı, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artarak 2 milyon 881 bin 967’ye ulaştı.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:54
E-imza sayısı arttı

2017’nin son çeyreğinde 492 bin 142 olan mobil imza sayısı ise yüzde 3,1 artarak 507 bin 183’e geldi. Islak imzadan e-imzaya geçişin e-dönüşüm projeleriyle hızlandığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza kullanımın artışı kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlıyor. Şirketler, e-imza ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıplarını ve kâğıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor. Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan e-imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlanıyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:54
  1. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun

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