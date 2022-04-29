E-İmza ile bir kolaylık daha

Yeni Akit/Ankara

E-imza kullanım alanları her geçen gün artıyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza, kurumsal ve bireysel hayatı kolaylaştırıyor. E-imza, bireylerin ve şirketlerin ıslak imza ile gerçekleştirdikleri işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni uygulamayla anonim şirketlerde sirküler tipi yönetim kurulu kararlarının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden e-imza ile elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik uygulama hizmete sunuldu.

Elektronik imzalı kaza tespit tutanakları e-Devlet Kapısı’nda

e-Devlet Kapısı’na eklenen yeni hizmetle sahibi olunan veya kaza esnasında sürücüsü olunan araçlar için maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı sorgulanabiliyor. Yetkili olunan ticari işletme veya şirketler adına kayıtlı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarına ait tespit tutanaklarının da görülebildiği sistemde tutanaklar elektronik imza ile onaylanabiliyor.

E-imza hayatımızın ayrılmaz bir parçası

Kullanım alanları giderek artan e-imza hakkında bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Regülasyonlar e-imza kullanımını teşvik ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle elektronik imza kurumsal ve bireysel hayatta daha fazla yer ediniyor. Mart ayında uzaktan kimlik doğrulama uygulamasına geçiş yaptık. E-GÜVEN kimlik doğrulama uygulaması ile müşterilerimiz isterlerse kimlik doğrulama süreçlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda çipli kimlik kartlarına elektronik imza yüklenmeye başlandı. Müşterilerimiz E-GÜVEN web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne giderek nüfusmatik üzerinden çipli kimlik kartlarına elektronik imza sertifikalarını yükleyebiliyorlar” açıklamasında bulundu.