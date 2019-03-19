E-ihracatın geleceği İzmir’de konuşulacak

Türkiye’nin e-ihracatta bölgesel bir merkez olma vizyonu doğrultusunda bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek olan "DHL İzmir E-İhracat Konferansı" 25 Mart Pazartesi günü İzmir’de gerçekleşecek. Türkiye’de ihracatın başladığı yer olan ve 2018 yılında 10.2 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olan İzmir, e-ihracatta da öne çıkmak istiyor.

"E-İhracat Odaklı Güç Kazandıran Ekonomi" temasıyla bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek "DHL E-İhracat Konferansı" 25 Mart Pazartesi günü Swiss Otel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşecek. World E-commerce Forum (Worldef) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’nin katkılarıyla gerçekleşecek konferansta isim sponsorluğunu DHL, ana sponsorluğu ise Ticimax üstlenecek.

Konferansta, her yıl ortalama yüzde 25 büyüyen uluslararası e-ticaret karşısında Türk üreticileri için fırsat alanları ve Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceği konuşulacak. 25 uzmanın konuşmacı ve binden fazla katılımcının ağırlanacağı konferansta; ayrıca hedef pazar analizleri, teşvikler, ödeme yöntemleri, dijital pazarlama ve lojistik gibi e-ihracatı kolaylaştırıcı yöntemler de ele alınacak.

"E-ihracat, Türkiye ekonomisinin büyümesi için kilit bir öneme sahip"

E-ihracat treninin yeni kalktığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Toplam ihracat içinde e-ihracatın payı henüz binde 3 seviyesinde, bu oranın 2023’e kadar yüzde 5’e çıkacağı öngörülüyor. E-ihracat trenini kaçırmamak için harekete geçtik" diye konuştu.

Dünyada 2014 yılında 1.3 trilyon dolar seviyelerinde olan e-ticaret hacmi 2018’de 2.8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2019 yılı sonunda 3.5 trilyon doları aşması beklenirken, 2021 yılında global e-ticaret hacminin 5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de e-ihracatın 500 milyon doları aştığını ifade eden World E-commerce Forum Başkanı Ömer Nart, "Türkiye’nin e-ihracatında ilk sırada ‘hazır giyim ve tekstil ürünleri’ yer alıyor. Tekstili ‘kozmetik’, ‘anne-bebek’, ‘otomotiv-yan sanayi’ ve ’elektronik ürünler’ takip ediyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde e-ihracatın kilit bir rol üstlenecek" dedi.

Nart, şöyle devam etti:

"Türkiye, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer alıyor. Ülkemiz bu iki büyük kıta arasında yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini kolayca artırabilir. Bu amaçla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada e-ihracatın önemli paydaşlarını bir araya getirip E-ihracat konferanslarıyla üretici ve perakendecileri bilgilendirmeyi bir görev biliyoruz."

2020’de uluslararası e-ticaret 1 trilyon dolara ulaşacak

Uluslararası ticaretin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan da, "2015 yılında dünyada e-ticaret üzerinden yapılan ihracat 300 milyar dolarken, bugün 2020 için yapılan tahmin 1 trilyon dolar. Giderek hem tüketici hem de üretici nezdinde yaygınlaşan e-ticaretin ülke ekonomilerine katkısının hızla artacağını öngörüyoruz" dedi.

Gelişen teknoloji sayesinde tüketicilerin online alışveriş yaparken mesafe gözetmediğine değinen Özsan, “Üreticilerimizin e-ihracata katılımıyla dünyanın dört bir yanına geleneksel yöntemlerden çok daha avantajlı bir şekilde ihracat yapabiliriz” şeklinde konuştu.