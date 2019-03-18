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E-İhracatın geleceği İzmir’de konuşulacak

Türkiye’nin e-ihracatta bölgesel bir merkez olma vizyonu doğrultusunda bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek olan “DHL E-İhracat Konferansı” 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:06
E-İhracatın geleceği İzmir’de konuşulacak

Türkiye’nin e-ihracatta bölgesel bir merkez olma vizyonu doğrultusunda bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek olan “DHL E-İhracat Konferansı” 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek.



‘E-İhracat Odaklı Güç Kazandıran Ekonomi’ temasıyla bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenecek “DHL E-İhracat Konferansı” 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. World E-commerce Forum (Worldef) ve Ege İhracatçılar Birliği’nin (EİB) katkılarıyla gerçekleşecek konferansta isim sponsorluğunu DHL, ana sponsorluğu ise Ticimax üstlenecek. Konferansta, her yıl ortalama yüzde 25 büyüyen uluslararası e-ticaret karşısında Türk üreticileri için fırsat alanları ve Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceği konuşulacak. 25 uzmanın konuşmacı ve 1000’den fazla katılımcının ağırlanacağı konferansta ayrıca hedef pazar analizleri, teşvikler, ödeme yöntemleri, dijital pazarlama ve lojistik gibi e-ihracatı kolaylaştırıcı yöntemler de ele alınacak.



“E-ihracat, Türkiye ekonomisinin büyümesi için kilit bir öneme sahip”


Dünyada 2014 yılında 1.3 trilyon dolar seviyelerinde olan e-ticaret hacimi 2018’de 2.8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2019 yılı sonunda 3.5 trilyon doları aşması beklenirken, 2021 yılında global e-ticaret hacminin 5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor. 2017 yılı resmi verilerine göre toplam ihracat içinde binde 3’lük paya sahip olan e-ihracatın 500 milyon doları aştığını ifade eden World E-commerce Forum Başkanı Ömer Nart, “Türkiye’nin e-ihracatında ilk sırada ‘hazır giyim ve tekstil ürünleri’ yer alıyor. Tekstili ‘kozmetik’, ‘anne-bebek’, ‘otomotiv-yan sanayi’ ve ’elektronik ürünler’ takip ediyor” dedi.



Türkiye ekonomisinin büyümesinde e-ihracatın kilit bir rol üstlendiğini belirten Ömer Nart şunları aktardı: “Türkiye, 831 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip Asya ile 346 milyar dolarlık Avrupa arasında yer alıyor. Ülkemiz bu iki büyük kıta arasında yeni bir merkez olarak e-ihracat hacmini kolayca artırabilir. Bu amaçla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada e-ihracatın önemli paydaşlarını bir araya getirip E-ihracat konferanslarıyla üretici ve perakendecileri bilgilendirmeyi bir görev biliyoruz.”



“2020’de uluslararası e-ticaret 1 trilyon dolara ulaşacak”


Uluslararası ticaretin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, “2015 yılında dünyada e-ticaret üzerinden yapılan ihracat 300 milyar dolarken, bugün 2020 için yapılan tahmin 1 trilyon dolar. Giderek hem tüketici hem de üretici nezdinde yaygınlaşan e-ticaretin ülke ekonomilerine katkısının hızla artacağını öngörüyoruz” dedi.



Gelişen teknoloji sayesinde tüketicilerin online alışveriş yaparken mesafe gözetmediğine değinen Özsan, “Üreticilerimizin e-ihracata katılımıyla dünyanın dört bir yanına geleneksel yöntemlerden çok daha avantajlı bir şekilde ihracat yapabiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:06
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