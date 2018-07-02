e-ihracat, ihracattan yüzde 5 pay alabilir

Uluslararası lojistik profesyonelleri tarafından e-ihracat çözümleri sunmak için kurulan B2CDirect’in üst yöneticisi (CEO) İbili, “Ülkemizin toplam ihracatında yüzde 0,3’lük payı olan e-ihracatın 2023 yılında yüzde 5 seviyesine çıkabileceğini düşünüyoruz. B2CDirect bu büyümenin büyük kısmını yöneten ve yönlendiren, e-ihracatta öncü ve lider firma olarak en büyük katkıyı sağlayacaktır” dedi.