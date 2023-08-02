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Kobi E-ihracat desteklenerek genel ihracat içindeki payı yüzde 10’a çıkarılacak
Kobi

E-ihracat desteklenerek genel ihracat içindeki payı yüzde 10’a çıkarılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-02 14:15:00 -
E-ihracat desteklenerek genel ihracat içindeki payı yüzde 10’a çıkarılacak

Ticaret Bakanlığı, oluşturdukları destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracatın içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payını yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, oluşturdukları destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracat içindeki yüzde 1,5 oranındaki payını yüzde 10’a çıkararak, dünyada hızla yükselen sınır ötesi e-ticaret pazarında Türkiye’nin ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına öncülük etmesine yardımcı olmak hedefleniyor.

Bu kapsamda, e-ihracat yapan yararlanıcı firmaların, dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama hizmeti desteği, depo kira desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteği, e-ihracat tanıtım desteği, pazara giriş rapor desteği ve yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği gibi ihtiyaçları destekleniyor.

Ticaret Bakanlığı hazırladıkları e-ihracat destek paketi ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde, firmaların ve KOBİ’lerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine imkan sağlanıyor.

Açıklamada ayrıca, dünya ticaretinde etkin ve aktif bir rol almak, sınırları aşan ticari hayatta ihracatçıların ve üreticilerin pazar paylarını korumasının yanında daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanların kullanıldığı savunularak, ihracatın gelişmesi adına e-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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