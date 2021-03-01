E-hileye geçit verilmeyecek

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ticaret Bakanlığı, online satış sitelerini yakından takip ediyor. Yeni dönemde yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur eden siteler tek tek tespit edilecek.

Ağır yaptırımlar uygulanacak

Güvensiz ürün satışı gerçekleştirenlerin internet sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanabilecek. Vatandaşı mağdur edenleri nokta atışı tespit edebilmek için sitelerin izlenebilirliği artacak. Yeni sistemle pazaryeri, üretici firma ve eğer ürün ithal ise ithalatçı firma gibi ürünün nereden alındığı kaydedilecek. 12 Mart’ta başlayacak uygulamayla güvensizliği tespit edilen ürünler vatandaştan geri çağrılacak. Bu ürünleri satanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilebilecek.

Ayıplı ürün iade edilebiliyor

Ayıplı ürünlerle karşılaşıldığında 30 gün içerisinde koşulsuz olarak iade edilebiliyor. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderilmesi halinde ise önce satışın yapıldığı siteyle görüşülüyor. Mağduriyetin giderilmemesi durumunda Tüketici Hakem Heyeti devreye giriyor. 8 bin 480 liraya kadar olan sorunlu alışverişlerde buraya başvurularak çözüm arayışı başlıyor. Sorunlu alışveriş 8 bin 480 liranın üzerinde olması halinde Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekiyor. E-ticarete yönelik şikâyet verilerine göre farklı ve bozuk ürün gönderimi gibi ayıplı ürünlere yönelik yakınmalar başı çekiyor. 2020 yılının başında hayata geçirilen güven damgası uygulaması da e-ticaret sektöründe kritik bir açığı kapatmıştı. Hâlihazırda bugüne kadar 27 e-ticaret sitesi güven damgası aldı.

Şikayetler arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha önce yaptığı bir açıklamada güven damgasıyla ilgili olarak “Güven damgası e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda etkin rol oynayacaktır. E-ticaret sitelerinin güven damgası alması ve tüketicilerin güven damgası olan e-ticaret sitelerini tercih etmesi, e-ticaret sektörünün büyümesini sağlayacaktır” demişti.

E-Ticaret hacmi 213 milyar TL

Elektronik ticarete ilişkin son verilere göre geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atıldı. Ticaret Bakanlığı’nın performans programına göre e-ticaret işlem hacmi 2020 yılının tamamında 213 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021 yılı hedefi ise 240 milyar lira olarak belirlendi. E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve verilerin sağlıklı olarak takip edilmesi amacıyla daha önce Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kurulmuştu. E-ticaretle ilgili tüm detaylar bu kanal yoluyla takip ediliyor. ETBİS’e kayıtlı site sayısı 24 bin 300’ü geçmiş durumda.