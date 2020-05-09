E-futbol heyecanı TRT Spor'da devam ediyor
Payitaht Abdülhamid’in oyuncuları yeteneklerini sanal sahada gösteriyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolsuz geçen günler için Mini E-Futbol Turnuvası’nı başlatan TRT Spor, turnuvanın üçüncü haftasında Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncularını TRT Spor spikerleri ile karşı karşıya getiriyor.
TRT Spor tarafından başlatılan Mini E-Futbol Turnuvası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada bu hafta TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid oyuncularından Can Sipahi ile TRT Spor spikeri Hünkar Mutlu ilk maçta karşı karşıya gelirken; ikinci karşılaşmada Payitaht Abdülhamid oyuncularından Kaan Turgut ile TRT Spor spikeri Serkan Yetkin mücadele edecek.
Ersin Düzen’in sunacağı Mini E-Futbol Turnuvası 10 Mayıs Pazar (yarın) 18.30’da TRT Spor’da.