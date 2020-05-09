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Spor

E-futbol heyecanı TRT Spor'da devam ediyor

Payitaht Abdülhamid’in oyuncuları yeteneklerini sanal sahada gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:45:00 -
E-futbol heyecanı TRT Spor'da devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolsuz geçen günler için Mini E-Futbol Turnuvası’nı başlatan TRT Spor, turnuvanın üçüncü haftasında Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncularını TRT Spor spikerleri ile karşı karşıya getiriyor.

TRT Spor tarafından başlatılan Mini E-Futbol Turnuvası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada bu hafta TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid oyuncularından Can Sipahi ile TRT Spor spikeri Hünkar Mutlu ilk maçta karşı karşıya gelirken; ikinci karşılaşmada Payitaht Abdülhamid oyuncularından Kaan Turgut ile TRT Spor spikeri Serkan Yetkin mücadele edecek.

Ersin Düzen’in sunacağı Mini E-Futbol Turnuvası 10 Mayıs Pazar (yarın) 18.30’da TRT Spor’da.

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