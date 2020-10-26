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Aktüel e-Devlet'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet daha kullanıma sunuldu
Aktüel

e-Devlet'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet daha kullanıma sunuldu

Vatandaşlar artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:57:00 -
e-Devlet'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet daha kullanıma sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hayatı kolaylaştıracak yeni bir hizmetin daha vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "Vatandaşlar artık sabit veya cep telefonu, internet ve kablolu TV aboneliklerini  e-Devlet Kapısı üzerinden sonlandırabilecekler.  " dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yoğun çalışmaları neticesinde vatandaşlara güzel bir hizmet sunmaktan gurur duyduğuna işaret eden Koç, "Artık vatandaşlarımız sabit veya cep telefonlarını, TV abonelikleri, internetlerini  bayiliğe gitmeden internet üzerinden iptal edebiliyorlar.  ”dedi.

Koç elektronik haberleşme operatörü ile aboneliğin son 6 aylık aboneliğinin iptalini artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Vatandaşlar olarak online abonelik sonlandırma" turkiye.gov .tr 'nin adresi üzerinden bayiye gitmeden önce E-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularında hizmetin fiyatlandırması servis sağlayıcı tarafından 24 saat içinde durdurulacak. "bilgisini paylaştı.

Vatandaşlar "mobil imza", "e-imza", "TC kimlik kartı" veya "internet bankacılığı" e-Devlet Kapısı'na girerek giriş yollarından biri ile "https://www.turkiye.gov.tr/btk- söz konusu hizmete "abonelik-sonlandırma-başvuru" bağlantısı üzerinden erişebilecektir.

E-Devlet Kapısı üzerinden sonlandırılabilecek kurumlar aşağıdaki gibidir:

"Türksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."

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