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Ekonomi e-Devlet’e talep yoğun! Kullanıcı adedi 50 milyonu aştı
Ekonomi

e-Devlet’e talep yoğun! Kullanıcı adedi 50 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) uygulamasından toplam 50 milyon 20 bin 804 kullanıcının yararlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 08:49:00 -
e-Devlet’e talep yoğun! Kullanıcı adedi 50 milyonu aştı

Koç, Türkiye’de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80’inin uygulamayı aktif şekilde kullandığına da işaret etti.

Pek çok veri söz konusu

E-Devlet Kapısı’nda 677 kurumun verilerinin yer aldığına dikkat çeken Koç, “Sorgulamalarda başı 111 milyon 892 bin 759’la Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 4A Hizmet Dökümü çekiyor. Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu 111 milyon 148 bin 326’yla ikinci, Sosyal Yardım Bilgileri de 85 milyon 519 bin 479’la üçüncü sırada” dedi.

Kapsam genişliyor

Gelinen aşamada e-Devlet Kapısı’nda sunulan bütünleşik hizmetlerin dijital ortama aktarılmasına hız verdiklerinin altını çizen Koç, şöyle konuştu: “Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran’dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet ‘Araçlarım’ sayesinde taşıtların sigorta, ceza, muayene, borç durumları görülebiliyor. Vergi ve trafik cezası ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte devreye alınması planlanıyor. Bu fazda tüzel kişilere ait taşıt bilgisi, muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni eklentilerle ‘Arçlarım’ın kapsamının daha da genişletilmesi amaçlanıyor.”

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