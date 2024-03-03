E-Devlet uygulamasında Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama! Sorgulamanın yerini, nereye dayandığını öğrenme!

Gelişen teknoloji sayesine insanların aradıkları ve merak ettikleri bilgilere ulaşması da artık daha kolay bir hal aldı. Merak edilen bu konu ya da merak edilen bir şehir/ülke internet aracılığı ile saniyeler içerisinde bulunabiliyor. Üstelik artık üç boyutlu görseller ile merak edilen yerler sanal olarak gezilebiliyor.

Teknolojinin bu kadar geliştiği bir yüzyılda yaşamak elbette birçok açıdan kişilere avantaj sunmaya da devam ediyor. Eskiden insanlar kendi soylarının öğrenmek için uzun zaman alan araştırmalara yapmak zorunda kalıyordu. Yaşayan aile bireylerinden alınan bilgiler ile belli bir yere kadar ilerlenmesi daha sonraki yıllarda nüfus müdürlerindeki kayıtlarla biraz daha ileriye taşınmış oldu. Ancak bu süreçler anlatıldığından daha fazla zaman ve araştırma yapılmasını gerektiriyordu. Tüm zahmetli işlemlere son veren e-devlet sistemi, vatandaşların alt süt soy bilgilerini de kolay bir şekilde erişebilmesine imkan tanıdı.

SOY AĞACINIZI OLUŞTURABİLİRSİNİZ

E-devlet sistemi üzerinden hizmete açılan alt üst soy bilgisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmettir. Soyunu merak eden vatandaşlar, e-devlet sistemine giriş yaparak atalarının kimler olduğunu öğrenebiliyor. Aynı zamanda e-devlet sisteminde yer alan bir diğer hizmet ise vatandaşların soy ağaçlarını diledikleri gibi tasarlayabilmesidir.

Sistem üzerinden soy ağacı bilgilerine erişim sağlandıktan sonra soy ağacının teması, kenarlıkları, tasarımı ve arka plan görüntüsü değiştirilebiliyor. Üstelik bu işlemlerin yapılması için vatandaşlardan da herhangi bir ücret talep edilmiyor. Milyonlarca kişi e-devlet sistemi üzerinden elde ettiği soy ağacağı bilgilerini cihazlarına kaydederek hem geçmişleri hakkındaki net bilgilere sahip olabiliyor hem de kendilerine ait bu tasarımları cihazlarında arka plan ya da duvar kağıdı olarak kullanmayı tercih edebiliyor.

E-DEVLETTEN SOY AĞACI ARAŞTIRMASI

E-devlet sistemi üzerinden soy ağacı araştırmasını yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kişilerin on sekiz yaşını doldurmuş ve e-devlet sistemine ait giriş şifrelerinin de bulunuyor olması gerekiyor. Eğer hala e-devlet şifreniz yok ise en yakın PTT şubesine giderek şifre talebinde bulunabilir ve gerekli ödemeyi yaptıktan sonra şifreye sahip olabilirsiniz.

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E-devlet sistemine giriş yapmak için ilgili platformun resmi internet adresi tercih edilebileceği gibi e-devlet mobil uygulaması da tercih edilebilir. İlgili alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresi yazıldıktan sonra ‘giriş yap’ sekmesi ile sisteme girilir. Ardından açılan ana ekranda yer alan arama çubuğuna ‘alt üst soy bilgisi sorgulama’ yazılıp, açılan ana başlıklardan ilgili seçenek tıklanmalıdır. Bu işlemin ardından talebin alındığına dair bir bilgi mesajı görülecektir. Talep sırası baz alınarak yapılan talep, sistemde doğrulanmış e-posta adresine ya da cep telefonu numarasına iletilecektir.

HANGİ DÖNEME KADAR SOY ARAŞTIRMASI YAPILIYOR?

E-devlet sistemi üzerinden verilen hizmetler arasında en çok ilgi gören alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri, vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda birkaç gün içerisinde talep eden kişilere gönderilmektedir. Soy ağacını merak eden kişiler, bu araştırmanın hangi yılları kapsadığını da merak etmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri Osmanlı Dönemi’ne kadar ulaşmaktadır. 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayanan kayılar sayesinde kişilerin 1800’lü yıllara kadar varan kayıtlara ulaşması mümkündür.

e-Devlet Bu hizmeti kullanarak, alt-üst soy bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. TIKLAYINIZ