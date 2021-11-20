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Yerel E-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat
Yerel

E-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat

Gaziantep’te bir şahsın E-Devlet şifresini çalan 4 şüpheli, şahsa ait gayrimenkulün satışını gerçekleştirdiği sırada yakayı ele verdi. Şüphelilerin mağdura benzeyen bir dublör kullanarak satış işlemini gerçekleştirmeye çalışması ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 11:03:00 - 2021-11-20 11:06:58
E-Devlet şifresiyle dolandırıcılığa dikkat

Gaziantep’te akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ihbarı üzerine film sahnelerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi. F.D. isimli şahsın E-Devlet şifresinin çalan A.B, Ş.A, B.G.T ile M.T. isimli 4 şüpheli müştekiye ait gayrimenkulün satışını gerçekleştirdiği sırada yakayı ele verdi. Şüpheliler önce şahsın E-Devlet şifresini çaldı daha sonra ise şahsa ait 5 bin 100 metrekare olan gayrimenkulünü mağdur F.D’ye benzeyen bir dublör kullanarak satışa çıkardı. Şüpheliler 100 bin TL karşılığında bir vatandaştan kaparo alarak satış işlemleri için Şahinbey Tapu Müdürlüğüne başvurdu. Satış işlemlerinin yapıldığı sırada operasyon düzenleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmalarının gerektiğini hatırlattı.

E-devlet nedir ve ne işe yarar?

E-devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-Devlet kapısı nasıl kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır.

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