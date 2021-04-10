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Yaşam E Devlet şifresi eve gönderiliyor mu? 65 yaş üstü e devlet şifresi nasıl alınır?
Yaşam

E Devlet şifresi eve gönderiliyor mu? 65 yaş üstü e devlet şifresi nasıl alınır?

65 yaş üstü E Devlet şifresi nasıl alabilir? Pek çok işlem e devlet üzerinden yapılabiliyor. Hastane randevusu almaktan vergi işlemlerine kadar pek çok kişi e devlet üzerinden işlem yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar e devlet şifresinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, e devlet şifresi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 11:20:00 -
E Devlet şifresi eve gönderiliyor mu? 65 yaş üstü e devlet şifresi nasıl alınır?

E devlet şifresi nasıl alınır? Vatandaşlar pek çok işlemi e devlet üzerinden yapabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde e devlet üzerinden işlem yapanların sayısı arttı. Vatandaşlar e devlet şifrelerini PTT şubelerinden alabiliyor. Pandemi sürecinde 65 yaş üstü içinse eve e devlet teslimatı başladı. Peki, eve e devlet şifresi nasıl gelir?

E Devlet şifresi eve gönderiliyor mu? 65 yaş üstü e devlet şifresi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara ve İstanbul'un ardından tüm Türkiye'de başvuruya açıldığını bildirdi.

Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.

e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların, uygulama kapsamında "turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getiren Koç, söz konusu hizmetin ilk olarak 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatıldığını hatırlattı.

Koç, yoğun talep gören hizmetin daha sonra Keçiören ilçesinde verildiğini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yayıldığını ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da İstanbul'da verilmeye başlandığını anlattı.

"65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti, nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı" bilgisini veren Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini dile getirdi.

Koç, vatandaşların şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini belirterek, "Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor" dedi.

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