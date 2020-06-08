e-Devlet pandemi yardımı sonuç sorgulama ve başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Sosyal yardımlar arasında yer alan 1000 TL’lik pandemi yardımı başvurusu geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Üçüncü faz ödemeleri için başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeyi sürdürüyor. İşte başvurular ve sonuçlarla ilgili bilinmesi gereken bazı detaylar…

1000 tl sosyal yardım başvurusu şartları

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

Kimler ne zaman başvuru yapabilir?

e-Devlet’te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait işlemleri seçebilir buradan da “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” seçeneğini işaretleyebilirler. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği ise önümüzdeki günlerde değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.

Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet’e giriş yaptıktan sonra başvuru sayfasına giderek buradan sürecin hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz. Sonucu hala değerlendirmede olan kişilerde “süreç devam ediyor” yazısı bulunuyor.