E-Devlet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılar E-Devlet'te bunu yapmaya başladı!

Son zamanlarda artan ev ve arsa fiyatları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Tapu dolandırıcılarının yapabilecekleri sahtekarlıkların önüne geçmek için milyonlarca vatandaşa e-devlet uyarısı geldi.

tv100.com yazarı Mustafa Zafer'in "E-devlet şifrenize sahip çıkın tapuda dolandırılmayın!" başlıklı yazısı

Kişisel bilgilerinize ve e-devlet şifrenize sahip çıkarak tapuda dolandırılmanın önünde geçebilirsiniz.

Son zamanlarda artan ev ve arsa fiyatları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Tapu dolandırıcılarının yapabilecekleri sahtekarlıkların önene nasıl geçebileceğinizi yazımızda birlikte inceleyelim.

TAPUDA TAŞINMAZIMA NASIL SAHİP ÇIKARIM?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce alınan önlemler kapsamında vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-devlet'te "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerekmektedir. Söz konusu telefon bilgisinin e-devlet sistemi üzerinden güncellenmesi halinde yapılan işlem bilgileri vatandaşın bilgisi dışındaysa cep telefonuna otomatik olarak gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebilecek. Böylece vatandaşın bilgisi dışında tapuda herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilebilecek.

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E- DEVLET ŞİFRENİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN!

E-devlet şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir.

E-devlet şifreniz ile tüm kişisel bilgilerinize ulaşılabileceğinden, şifrenize başkaca kişilerin ulaştığını düşünüyorsanız hemen şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

KİMDE, KAÇ KİŞİDE VEKALETİNİZ VAR?

Daha önce tapuda yahut başka bir devlet kurumunda sizin adınıza işlem yapmak için vekalet verdiğiniz kişileri ve vekalet bilgilerini unutmanız halinde yine e-devlet üzerinden “Kişi Vekaletnameleri Sorgulama” kısmından hangi noterde, kime vekalet verdiğiniz bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Daha önce vekalet verdiğiniz ve artık vekalet ilişkinizin devam etmesinin gerekmediği kişilere e-devlet üzerinden edindiğiniz bilgiler ile azilname gönderebilir ve vekalet ilişkinizi kolayca sonlandırabilirsiniz.