E-devlet kapısı'nda tarihi rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-Devlet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aylık işlem sayısı ortalaması 500 milyona ulaştı"

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" belirten Karaismailoğlu, "e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak verilen "milli mücadele"de büyük bir başarı elde edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet olarak öngörü, yerinde karar ve eylem refleksiyle millet olarak da gösterilen tam uyum ve iş birliğiyle yeni normalleşme dönemine geçildiğini hatırlattı.

Yeni süreçte, Türksat'ın önemli sorumluluk üstlendiğini ve özverili çalışma programı sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uydu ve Kablo TV üzerinden TRT eğitim kanalları devreye alındı. Okullarına gidemeyip, eğitimlerini EBA üzerinden alan öğrencilerimizin kullanımları kotalarından düşülmedi. Kotalı tarifeyle hizmet alan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca 100 gigabayt, tüm abonelere de 25 gigabayt ilave kota verildi. Uydu ve Kablo TV yayıncı kuruluşların nisan, mayıs ve haziran fatura ödeme vadesi de 30 Eylül 2020'ye ertelendi. Bütün bu hizmetlerin tamamı önemli ve kayda değerdir. Türksat AŞ yönetimini bu çalışmalarından ve mücadeleye verdiği katkılarından dolayı kutluyorum."