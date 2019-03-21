E-Devlet Kapısı'na 5 yeni hizmet daha eklendi
Tüm resmi kurum hizmetlerini tek bir platformda toplayarak prosedürleri ortadan kaldırıp, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayan e-Devlet Kapısı'na 5 yeni hizmet daha eklendi.21 Mart 2019 Perşembe 16:06
E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.
Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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