0553 313 94 23

e-Devlet ile ilgili flaş karar! 1 yıl içinde sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün yapılan e-Devlet koordinasyon toplantısında, tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararı alındı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:14
e-Devlet ile ilgili flaş karar! 1 yıl içinde sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ve ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Verilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:14
  1. e-Devlet
  2. flaş karar
  3. elektronik sistem
  4. yeni hizmetler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik ve doğalgaza zam geldi... İşte yeni fiyatlar
    1. Elektrik ve doğalgaza zam geldi.....
    2. Beşiktaş'ın eski yıldızı, 40 yaşında..
    3. Eşinin kolundaki bilezikleri pense ile..
    4. 471 mülki idare atama listesi
    5. İstanbul'da dehşet veren olay! Bir..
    6. Almanya’da rafineride patlama: 8 kişi..
    7. Kayseri'de PKK operasyonunda gözaltına..
    8. Trafik magandası iş başında!..
    9. Balıkesir'de cezaevi firarisi yakalandı
    10. Suriye'de son bir ayın korkunç..
    11. Drone'dan korkan Hasan amca konuştu:..
    12. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Beyaz Saray..
    13. Tartıştığı eşi arabayı kilitleyince..
    14. Hollanda’daki skandal yarışma “iptal”..
    15. Tokat KYK ve özel yurtlar 2018
    16. ABD 'bitti' dedi, Almanya yardıma..
    17. Türkiye Finans’tan ‘Esnek Destek’
    18. CHP'de ortalık fena karıştı!..
    19. Borsadaki şirketlerin kârı 24 milyar..
    20. Müslümanlara Türkiye’den başka sahip..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir