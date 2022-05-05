e devlet ehliyet (Motorlu Taşıt Sürücü Sertifika) Sorgulama!

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. E-Devlet üzerinden motorlu taşıt sürücü belgesi sorgulamak için tıklayın

Adıma şirket açılmış mı e devletten nasıl öğrenirim?

E-Devlet dolandırıcılık yaparak kimlik bilgilerinizle adınıza şirket açılmasını önleme uygulaması başlattı. E-Devlet yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında artık bilginiz olmadan kimlik verinizi ele geçirip şirket açan dolandırıcılarının planlarını önlemek için 'Adıma şirket açılmasın' seçeneğini işaretleyerek bu mağduriyetten kurtulabilirsiniz.