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Aktüel e devlet ehliyet (Motorlu Taşıt Sürücü Sertifika) Sorgulama!
Aktüel

e devlet ehliyet (Motorlu Taşıt Sürücü Sertifika) Sorgulama!

e-Devlet üzerinden kolaylıkla alabileceğiniz hizmetler vatandaşların işini bir hayli kolaylaştırıyor. Ehliyet sınavına katılanlar sürücü kursunu başarıyla geçenler ehliyetlerini e devlet üzerinden sorgulama yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. E devlet hizmetlerine motorlu taşıtlar sürücü belgesi de eklendi. e-Devlet üzerinden 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama' online olarak yapılabilecek. Peki e devlet üzerinden ehliyet sorgulama nasıl yapılır? İşte e devlet motorlu taşıtlar sürücü kursu ehliyet sorgulama ekranı!

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:48:00 - 2022-05-05 09:50:27
e devlet ehliyet (Motorlu Taşıt Sürücü Sertifika) Sorgulama!

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı. 

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. E-Devlet üzerinden motorlu taşıt sürücü belgesi sorgulamak için tıklayın

Adıma şirket açılmış mı e devletten nasıl öğrenirim?

E-Devlet dolandırıcılık yaparak kimlik bilgilerinizle adınıza şirket açılmasını önleme uygulaması başlattı. E-Devlet yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında artık bilginiz olmadan kimlik verinizi ele geçirip şirket açan dolandırıcılarının planlarını önlemek için 'Adıma şirket açılmasın' seçeneğini işaretleyerek bu mağduriyetten kurtulabilirsiniz.

 

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