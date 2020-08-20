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Ekonomi E beyanname
Ekonomi

E beyanname

E beyanname nasıl hazırlanır? E beyanname vermek zorunda olan mükellefler Gelir İdaresi yayınladığı tebliğler çerçevesinde belirlenmekte yıllık belirli bir sınırı açan gelir vergisi mükelleflerinin elde ettikleri kazançlarını elektronik ortamda gerçekleştirmeleri zorunludur. Peki e beyanname nasıl düzenlenir, E beyanname bilgisayara nası yüklenir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:53:00 - 2020-08-20 16:54:44
E beyanname

E beyanname nasıl hazırlanır? E beyanname vermek zorunda olan mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı tebliğler çerçevesinde belirlenmekte yıllık belirli bir sınırı açan gelir vergisi mükelleflerinin elde ettikleri kazançlarını elektronik ortamda gerçekleştirmeleri zorunludur. E beyanname normal hazır beyannameden az da olsa farklılık arz etmekte. Normal hazır beyanname sisteminde ücret, kira geliri, menkul sermaye iradı vs. Beyan edilirken e beyannamede ise bütün gelir kalemleri beyanı söz konusudur. Bil hassa ticari kazanç sahiplerinin e beyanname düzenlemeleri zorunludur. 

E beyanname bilgisayara nası yüklenir?

E beyanname kullanacak mükellefler e beyanname nasıl indirilir? Sorunu sormakta. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesine girilir. Tıklayınız Gelir İdarse Başkanlığının sitesine girildikten sonra Ana Sayfada yer alan e işlemler kısmında İnteraktifi vergi dairesi, internet vergi dairesi, defter beyan sistemi, e beyanname, borç sorgulama ve ödeme, hazır beyan sistemi, e fatura, e defter, e tebligat, KDV iadem nerede? E yoklama fişi görüntülemi gibi kısımların bulunduğunu göreceksiniz. Bu kısımdan yani e işlemler menüsünden internet vergi dairesi kısmını tıklayınız. 

 

İnternet vergi dairesini tıkladıktın sonra sayfanın aşağı kısmında E beyanname tanıtım broşürü, e beyanname gerekli programları, e beyanname gerekli belgeler, e beyanname kılavuzlar v ee beyanname hazırlama kılavuzu yer almakta. Burana yapılacak işlem e beyanname yardımcı belgeler kısmı tıklanır. E beyanname gerekli belgeler neler olduğunu gelecek olursak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere defterlerini imzalatmak zorunda olmayan mükellefleri kendileri beyanname göndere bilmeleri için elektronik beyanname gönderme talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Elektronik beyanname gönderme talep formu aşağıda yer almaktadır. Bu talep formu doldurulup vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından elektronik beyanname gönderme aracı yetkisi talep formu da bu kısımda yer almakta. Kendisi beyanname gönderemeyecek durumda yer alan mükellefler beyannamelerinin gönderilmesine aracılık etmiş olurlar. Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ise şu şekildedir: 

E beyanname gönderebilmek için aracıların yukarıda anlattığımız yetkilendirmeye ilişkin belgeleri vergi dairesine vermeleri gerekmekteri. Kendileri beyanname gönderecek mükellefler Elektronik beyanname gönderme talep formunu doldurup göndermeleri gerekmektedir. 

E beyanname gerekli programlar nasıl indirilir?

E beyanname gerekli programlar sekmesini tıkladıktan sonra karşımızı şöyle bir yeni pencere açıldığı görülecektir.

 

Şayet bilgisayarınızda java veya e beyanname için güncel java kurulu değil ise Windows’a veya Linux’e tıklamak mümkün. Beyanname düzenleme programını bilgisayara yüklemek gerekecektir. Beyanname düzenleme programı nasıl yüklenir? Bunun için Gelir İdaresi Başkanığının internet sayfası üzerinden tıklayınız. BDP’ye tıklanır.

E beyanname nasıl düzenlenir?

e beyanname düzenlemek için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine gitmek için tıklayınız

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