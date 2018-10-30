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E-5'teki sır cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Solan'ın 5 yıl önceki bir olay nedeniyle intikam saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

30 Ekim 2018 Salı 15:34
E-5'teki sır cinayetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Şirinevler'de dün gece saat 23.00 sıralarında E-5 yanyol üzerinde 34 BOM 050 plakalı otomobilde bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Emre Solan olduğu belirlendi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı Mehmet Ali Arslan'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Arslan, Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde saklandığı kızkardeşinin evinde yakalandı.

OYUNCU KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN PLAN YAPMIŞ

Polis, cinayetin, 5 yıl önce yaşanan cinayet olayının devamı olduğunu tespit etti. İddialara göre, 2013 yılında Halit Arslan'ın kız arkadaşını Emre Solan rahatsız etmişti. Solan özür dilemek için Arslan'la buluşmak istemiş ve buluştuğu sırada yanındaki arkadaşları ile birlikte Halit Arslan'a saldırarak bıçaklamış ve öldürmüştü. Emre Solan, yargı sürecinde tahliye edildi. İddiaya göre, bunu haber alan kardeşi Mehmet Ali Arslan, intikam planı yaptı. Mehmet Ali Arslan takip ettiği Emre Solan'ı Şirinevler'de tabancayla ateş ederek öldürdü.

Mehmet Ali Arslan, Emniyetteki ifadesinde, olayı planlı yapmadığını öne sürerek, "Aklımda onu vurmak gibi bir şey yoktu. O an onu görünce daha önceki olay aklıma geldi. Ben de olayı gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:34
  1. İstanbul
  2. e-5 cinayet

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