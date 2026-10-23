E-5'te faciadan dönüldü: Seyir halindeki kamyonun iki tekerleği trafikte ilerleyerek tehlike saçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde ilerleyen bir hafriyat kamyonun iki tekerliği, kısa aralıklarla yerinden çıktı. Tekerleklerden biri trafikte araçların arasında ilerleyerek tehlike saçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen bir hafriyat kamyonun tekerleği yerinden çıkarak yola savruldu. Bir süre sonra şoför tarafından yol kenarına çekilmek istenen kamyonun ikinci tekerleği de yerinden çıktı. Tekerlek araçların arasında ilerlerken, tekerleklerden birinin sürücüler tarafından kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındığı öğrenildi.
Trafikteki tehlike anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.