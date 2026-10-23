  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigorta dolandırıcıları evlerinden alınmıştı! Büyük operasyonda yeni gelişme Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz Türkiye'deki fon krizi Norveç ekonomisini bile sarstı! Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın? Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Alan: Yetimin malına el uzatanın canı cehenneme Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek! Hakan Fidan'dan 'Güney Kıbrıs' stratejisi! Libya kararı sonrası İsrail darma duman! Tel Aviv, Türkiye'ye ateş püskürdü 23 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Yerel E-5'te faciadan dönüldü: Seyir halindeki kamyonun iki tekerleği trafikte ilerleyerek tehlike saçtı
Yerel

E-5'te faciadan dönüldü: Seyir halindeki kamyonun iki tekerleği trafikte ilerleyerek tehlike saçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
E-5'te faciadan dönüldü: Seyir halindeki kamyonun iki tekerleği trafikte ilerleyerek tehlike saçtı

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde ilerleyen bir hafriyat kamyonun iki tekerliği, kısa aralıklarla yerinden çıktı. Tekerleklerden biri trafikte araçların arasında ilerleyerek tehlike saçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul E-5 kara yolunun Topkapı mevkiinde Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen bir hafriyat kamyonun tekerleği yerinden çıkarak yola savruldu. Bir süre sonra şoför tarafından yol kenarına çekilmek istenen kamyonun ikinci tekerleği de yerinden çıktı. Tekerlek araçların arasında ilerlerken, tekerleklerden birinin sürücüler tarafından kaza ihtimali üzerine yol kenarına alındığı öğrenildi.

Trafikteki tehlike anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
Avrupa’nın ‘hasta adamı’ Almanya’da kriz derinleşiyor!
Avrupa

Avrupa’nın ‘hasta adamı’ Almanya’da kriz derinleşiyor!

Avrupa’nın sanayi lokomotifi olan Almanya’da yanlış ekonomi ve enerji politikalarının faturası ağırlaşmaya devam ediyor. Yüksek enerji fiyat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23