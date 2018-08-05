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E-5'te dehşete düşüren yolculuk!

Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde bir bisikletlinin akıl almaz yolculuğu kameralara yansıdı. Bisiklete yan oturan, ayakları pedalda olmayan ve aynı zamanda kulağında kulaklık olan şahsın adeta ölümüne yaptığı yolculuk, görenleri dehşete düşürdü.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:31
E-5'te dehşete düşüren yolculuk!

İstanbul Sefaköy'de bisiklete yan oturan, ayakları pedalda olmayan ve aynı zamanda kulağında kulaklık olan şahsın adeta ölümüne yaptığı yolculuk, görenleri dehşete düşürdü.

Sefaköy’de E-5 karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametine ilerleyen bir bisikletlinin ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. İki ayağı pedalda olmadığı ve yan şekilde oturduğu görülen bisikletlinin, bir ara tek elini de bisiklet direksiyonundan bıraktığı görülüyor.


Kulağında kulaklık olan ve kaskı da bulunmayan sürücünün bu yolculuğu görenleri dehşete düşürdü. Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:31
  1. İstanbul
  2. E-5
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