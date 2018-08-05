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E-5'te araba parçalayan 3 şehir magandası yakalandı!

Deneme sürüşü yaptıkları araç E-5 karayolunda stop edince, ellerindeki kriko ve demirlerle otomobili parçalayan 3 şehir magandası yakalandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:39
E-5'te araba parçalayan 3 şehir magandası yakalandı!

E-5 karayolu Küçükçekmece Beşyol mevkiinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydettiği olayda, araç alım sayın işi yaptığı belirlenen V.P (25) T.Ö (26) H.İ.Ş ( 32) isimli şahıslar internetteki bir oto satış sitesinden görüp beğendikleri bir otomobilin sahibiyle kurdukları irtibat sonrasında Kars’tan İstanbul'a geldi.

Olay günü araç sürücüsüyle birlikte test sürüşüne çıkan 3 şahıstan birisi test edilen otomobili kullanırken diğer 2 şahıs ise İstanbul'a geldikleri otomobille onları takip etmeye başladı.

Deneme sürüşü esnasında Beşyol mevkisinde arızalanıp stop etmesi üzerine V.P.isimli saldırgan otomobil sahibiyle önce tartışıp kavgaya tutuştu. Sürüş esnasında kendilerini takip eden diğer 2 suç ortağınında aracın yanına gelip araç sahibine saldırmaya kalkışmadıysan kuvvet alan V. P. eline geçirdiği araç krikosu ve demir parçalarıyla araca saldırarak camlarını kırıp kaportasını hurdaya çıkaracak kadar vurdu. Sonra 2 arkadaşıyla olay yerinden kendileri ne ait Kars plakalı araçla kaçarak uzaklaştı.

Olay sonrası harekete geçen ve EDS kameralarını inceleyen ekipler aracın kaçtığı noktayı belirledi ve 3 saldırganı yakalayıp gözaltına adı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, ifadelerinde zarar verdikleri aracın sahibinin kendilerine yalan söyleyip ardından vaat ettiği geri dönüş masrafını ödemek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:39
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. E-5 Karayolu
  4. şehir magandaları
  5. arabayı parçaladılar
  6. yakalandılar

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