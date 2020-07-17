Dzyuba’dan Fenerbahçe’yi üzen haber

Rus Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba için menajerinden açıklama geldi.

Menajer Alexander Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığını duyurdu. Manyakov açıklamasında, "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var ama Türkiye'ye gitmeyecektir. Bildiğim kadarıyla böyle bir şeyi düşünmüyor. Yeni sözleşme için Zenit ile görüşüyor. Zenit'te kalacak mı onu zaman gösterecek" dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı.