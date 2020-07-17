  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Dzyuba’dan Fenerbahçe’yi üzen haber

Zenit'te forma giyen defansların korkulu rüyası Artem Dzyuba Fenerbahçe’ye gelmek istemediğini menajeri açıkladı. Menajer Alexander Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak oyuncunun sıcak bakmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:00:00 -
Dzyuba’dan Fenerbahçe’yi üzen haber

Rus Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba için menajerinden açıklama geldi.

Menajer Alexander Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığını duyurdu. Manyakov açıklamasında, "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var ama Türkiye'ye gitmeyecektir. Bildiğim kadarıyla böyle bir şeyi düşünmüyor. Yeni sözleşme için Zenit ile görüşüyor. Zenit'te kalacak mı onu zaman gösterecek" dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı