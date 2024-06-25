Dwight Yorke’den Arda Güler’e çağrı! “Real Madrid yedek kulübesinden kurtulması lazım"

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle tüm dünyada büyük yankı uyandıran Arda Güler transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon takımda tutmak istediği Arda Güler için Manchester United'ın efsane ismi transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar...

GÜRCİSTAN MAÇINA DAMGA VURDU!

A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu ilk hafta maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlamıştı.

Gürcistan maçının ardından Avrupa basını Arda Güler'i manşetlere taşımıştı. Milli futbolcu için "Türkiye'nin mücevheri. Büyülü çocuk" yorumları yapılmıştı.

PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYAMADI GÖZLER ÇEKYA MAÇINDA

Gürcistan maçına damga vuran Arda Güler, Montella'nın "Yorgunluğu var" açıklamasından sonra Portekiz maçında sahaya 70. dakikada dahil oldu. Milli futbolcunun hafif sakatlığının olduğu aktarıldı.

Portekiz'in A Milli Takım'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından Montella kadro tercihi sebebiyle çok sert eleştiriler topladı. Ay-yıldızlılarda gözler Çekya maçına çevrildi. Portekiz maçında forma giyemeyen Arda Güler'in Çekya maçında ilk 11'de yer alacağı ifade edildi.

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DWIGHT YORKE: REAL MADRID YEDEK KULÜBESİNDEN KURTULMASI LAZIM

Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Dwight Yorke, Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yorke, Arda Güler'in oldukça potansiyelli bir oyuncu olduğunu ve Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtulması gerektiğini belirtti.

Yorke, "Arda Güler'den birkaç yıldır harika bir çocuk olarak bahsediliyordu ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu kanıtladı. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid yedek kulübesinden kurtarmak istiyor." ifadelerini kullandı.

UNITED'A TRANSFER ÇAĞRISI

Dwight Yorke, Arda Güler'in Manchester United'a transfer olması durumunda haftada iki maça birden çıkarak potansiyelini herkese gösterebileceğini vurguladı. Yorke, "Manchester United'a katılmanın benzer bir durum olamayacağını kim söylüyor? Haftada iki maç şansına ihtiyacı var. Dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz." dedi.

ANCELOTTI 'KALACAK' DEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalacağını açıklamıştı. İspanyol basını Real Sociedad, Villareal ve Milan gibi kulüplerin Real Madrid'e kiralama teklifi yaparak genç yıldızın gelişimine katkı sağlamak istediler fakat bu teklifler Real Madrid yönetimi tarafından geri çevrildi.