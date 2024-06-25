  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu

Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi

Kemalist İlahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor! ‘Şeriat İslam'dır

Devlet Bahçeli'den çok kritik savaş uyarısı: Teyakkuzda olmalıyız

O ilde diri fay hattı bulundu! Bilim insanları test yapacak

Yine CHP, yine taciz! Adalar’da skandal iddia

Belçika trenle giderken A Milli Takım 151 km için uçak mı kullanacak? Gerçekten olacak iş değil

CHP'ye büyük öfke! İzmir’de memurlar bordro yaktı
Spor Dwight Yorke’den Arda Güler’e çağrı! “Real Madrid yedek kulübesinden kurtulması lazım"
Spor

Dwight Yorke’den Arda Güler’e çağrı! “Real Madrid yedek kulübesinden kurtulması lazım"

Yeniakit Publisher
2024-06-25 16:15:00 -
Dwight Yorke’den Arda Güler’e çağrı! "Real Madrid yedek kulübesinden kurtulması lazım"

A Milli Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da son haftalarda çıkış yapan performansını Avrupa Futbol Şampiyonası'na da taşıyarak dünyada geniş yankı uyandırdı. Manchester United efsanesi Yorke, Arda Güler'e transfer çağrısında bulundu.

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle tüm dünyada büyük yankı uyandıran Arda Güler transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon takımda tutmak istediği Arda Güler için Manchester United'ın efsane ismi transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar...

GÜRCİSTAN MAÇINA DAMGA VURDU!

A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu ilk hafta maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlamıştı.

Gürcistan maçının ardından Avrupa basını Arda Güler'i manşetlere taşımıştı. Milli futbolcu için "Türkiye'nin mücevheri. Büyülü çocuk" yorumları yapılmıştı.

PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYAMADI GÖZLER ÇEKYA MAÇINDA

Gürcistan maçına damga vuran Arda Güler, Montella'nın "Yorgunluğu var" açıklamasından sonra Portekiz maçında sahaya 70. dakikada dahil oldu. Milli futbolcunun hafif sakatlığının olduğu aktarıldı.

Portekiz'in A Milli Takım'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından Montella kadro tercihi sebebiyle çok sert eleştiriler topladı. Ay-yıldızlılarda gözler Çekya maçına çevrildi. Portekiz maçında forma giyemeyen Arda Güler'in Çekya maçında ilk 11'de yer alacağı ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DWIGHT YORKE: REAL MADRID YEDEK KULÜBESİNDEN KURTULMASI LAZIM

Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Dwight Yorke, Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yorke, Arda Güler'in oldukça potansiyelli bir oyuncu olduğunu ve Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtulması gerektiğini belirtti.

Yorke, "Arda Güler'den birkaç yıldır harika bir çocuk olarak bahsediliyordu ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu kanıtladı. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid yedek kulübesinden kurtarmak istiyor." ifadelerini kullandı.

UNITED'A TRANSFER ÇAĞRISI

Dwight Yorke, Arda Güler'in Manchester United'a transfer olması durumunda haftada iki maça birden çıkarak potansiyelini herkese gösterebileceğini vurguladı. Yorke, "Manchester United'a katılmanın benzer bir durum olamayacağını kim söylüyor? Haftada iki maç şansına ihtiyacı var. Dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz." dedi.

ANCELOTTI 'KALACAK' DEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalacağını açıklamıştı. İspanyol basını Real Sociedad, Villareal ve Milan gibi kulüplerin Real Madrid'e kiralama teklifi yaparak genç yıldızın gelişimine katkı sağlamak istediler fakat bu teklifler Real Madrid yönetimi tarafından geri çevrildi.

Montella'dan Arda Güler kararı!!
Montella'dan Arda Güler kararı!!

Spor

Montella'dan Arda Güler kararı!!

Real Madrid'den Arda Güler tepkisi
Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Spor

Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Devlet Bahçeli'den Arda Güler ve Portekiz açıklaması: Bu namussuzluk" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Arda Güler ve Portekiz açıklaması: Bu namussuzluk
Devlet Bahçeli'den Arda Güler ve Portekiz açıklaması: Bu namussuzluk

Gündem

Devlet Bahçeli'den Arda Güler ve Portekiz açıklaması: Bu namussuzluk

A Milli Takım grup ikinciliği için hazır! Peki Arda Güler sahada olacak mı?
A Milli Takım grup ikinciliği için hazır! Peki Arda Güler sahada olacak mı?

Spor

A Milli Takım grup ikinciliği için hazır! Peki Arda Güler sahada olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23