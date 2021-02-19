Dwayne Johnson da başkanlığa aday olacak
"The Rock" ismiyle bilinen oyuncu Dwayne Johnson, ABD Başkanlığına aday olabileceğini söyledi.
Dwayne Johnson, kendi hayatını konu alan komedi dizisiyle ilgili röportajda dikkat çeken sözlere yer verdi.
The Rock lakaplı oyuncu ABD başkanlığına adaylığını koymayı düşündüğünü belirtti.
Johnson verdiği röportajda, "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken söylerken ciddiyim, kesinlikle şaka yapmıyorum. Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım" ifadelerini kullandı.