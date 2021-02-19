  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya tehdidine karşı ittifak istiyorlar! Savaş uçağı hamlesi

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste sevindiren haber! DSÖ duyurdu

Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'

Hinduların Afrika'da ne işi var? İngilizlerin sömürü sırlarını açıkladı! Çarpıcı hatıra

Türkiye'den dev doğal gaz hamlesi

"Her şeyi biliyoruz" diyen Emre Belözoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Dünya Dwayne Johnson da başkanlığa aday olacak
Dünya

Dwayne Johnson da başkanlığa aday olacak

"The Rock" ismiyle bilinen oyuncu Dwayne Johnson, ABD Başkanlığına aday olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 08:04:00 -
Dwayne Johnson da başkanlığa aday olacak

Dwayne Johnson, kendi hayatını konu alan komedi dizisiyle ilgili röportajda dikkat çeken sözlere yer verdi.

The Rock lakaplı oyuncu ABD başkanlığına adaylığını koymayı düşündüğünü belirtti.

Johnson verdiği röportajda, "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken söylerken ciddiyim, kesinlikle şaka yapmıyorum. Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar
Dünya

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

ABD'li avukat Robert Amsterdam, Türkiye'yi eleştiren bir mektup kaleme alan Amerikalı senatörlere cevap verdi. Amsterdam, "ABD hükümetinin e..
Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı
Dünya

Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı

Hamas, Suudi Arabistan'a Hamas yetkilisi Hudari'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar güncel altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmalarındaki o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay