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Gündem DW Türkçe'nin 'internet düzenleme haberine' iki farklı Türkiye-Almanya manşeti
Gündem

DW Türkçe'nin 'internet düzenleme haberine' iki farklı Türkiye-Almanya manşeti

Almanya merkezli DW Türkçe, internette yapılan düzenlemeyle ilgili Türkiye'de 'sansür, özgürlüğe kıskaç' manşeti atarken Almanya'da 'sıkı denetim' şeklinde yorumlayarak iki yüzlü tavrını tekrar ortaya koydu. Türkiye'de 'özgürlük' çığırtkanlığı yapan CHP başta olmak üzere muhalefetin, Almanya'da alınan karara ise ne diyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:30:00 -
DW Türkçe'nin 'internet düzenleme haberine' iki farklı Türkiye-Almanya manşeti

Türkiye’de internette yapılan düzenlemeleri ‘özgürlüğe kıskaç’, 'erişim engeli', 'sansür' olarak yorumlayan Alman DW Türkçe, Almanya’da yapılan düzenlemeleri ise ‘sıkı denetim’ şeklinde yorumlayarak iki yüzlü yayıncılığını tekrar gösterdi.

DW Türkçe'nin Türkiye'yi karalama operasyonu

Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye kol kanat geren Almanya'nın, medya kuruluşları da aynı çizgiden ilerliyor. Almanya merkezli DW Türkçe, yayımladığı haberlerle Türkiye’ye operasyon çekmeye devam ediyor.

Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Diyanet’i hedef haline getiren DW Türkçe’nin iki yüzlü tavrı kendini yeniden gösterdi.

İnternete düzenleme haberine iki farklı başlık

Temmuz 2020’de Türkiye’de internete getirilecek düzenleme için ‘özgürlükler kıskaç altında’ değerlendirmesi yapan DW Türkçe, Almanya’nın yapacağı düzenleme için ise ‘demokrasileri korumak için internet platformlarına daha fazla yükümlülük getirilecek.’ yazısını ön plana çıkararak ‘sıkı denetim’ başlığını attı.

Aynı haber için iki farklı başlık

Türkiye'de yapılan düzenlemeyi 'sansür' olarak yorumlayan DW Türkçe'nin kendi ülkesindeki internet düzenlemesini ise 'sıkı denetim' olarak pazarlaması bir medya kuruluşunun ne kadar aşağılıkça bir tavır sergilediğini göstermiş oldu.

Muhelefet ne diyecek?

Türkiye’de sosyal medya ve internete ‘güvenlik’ amacıyla getirilen düzenlemelerle ilgili özgürlüğün kısıtlandığı çığırtkanlığını yapan başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Birçok defa örnek gösterdikleri Batı’nın internette yapacağı düzenleme ile ilgili muhalefetin ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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