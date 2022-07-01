DW Türkçe ve Amerikanın Sesi'ne erişim engeli! RTÜK 72 saat süre vermişti

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, DW Türkçe ile Amerika'nın sesi (VOA America) haber internet sitelerine erişim engeli kararı aldı.

RTÜK, Şubat ayında Türkçe yayın yapan yabancı kuruluşların, yayınlarına devam edebilmek için lisans başvurusu yapmaları gerektiğini duyurmuştu.

DW Türkçe ve VOA Türkçe reddetti!

Haber politikaları, "Bir AK Partili yetkili" ve benzeri ifadelerle kaynak göstermeden iktidarı hedef almaktan öteye gitmeyen DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi isimli kuruluşlar, RTÜK'e başvuru yapmayı reddetmişti.

Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Sözcüsü Bridget Serchak, RTÜK'ün açıklaması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, AK Parti iktidarının muhalif haber kuruluşlarını kapatma çabası gösterdiği hezeyanını öne sürmüştü.

Uyarılması kararı alınmıştı

RTÜK ise VOA Türkçe'nin açıklamasına, "Habercilik yapılmasın, haberlere kota konulsun ya da haberler engellensin gibi bir tavrı asla sergilemiyoruz." ifadesi ile karşılık vermiş, VOA Türkçe ile DW Türkçe'nin uyarılması kararını almıştı.

Erişim engeli kararı alındı

RTÜK'ün DW Türkçe ile VOA Türkçe'ye verdiği 72 saat müddet sona erdi. İki kuruluş da verilen süre içinde lisans başvurusu yapmadı. Yapılan başvuru üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, DW Türkçe ile Amerika'nın sesi (VOA America) haber internet sitelerine erişim engeli kararı aldı.