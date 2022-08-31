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Kadın - Aile Düzgün ve sağlıklı bir temizlik için bunlara dikkat! İşte evin mikrop yuvası 5 eşyası!
Kadın - Aile

Düzgün ve sağlıklı bir temizlik için bunlara dikkat! İşte evin mikrop yuvası 5 eşyası!

Evdeki mikroplar nasıl temizlenir? En fazla mikrop barındıran yerler... Ev birçok bakteri ve mikrop barındırıyor. İyi bir temizlik için yerlerini bilmek önemli. Peki ev temizliği nasıl yapılır? İşte yanıtlar ve çözümler

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:53:00 - 2022-08-31 14:07:46
Düzgün ve sağlıklı bir temizlik için bunlara dikkat! İşte evin mikrop yuvası 5 eşyası!

Evinizdeki mikropların ve bakterilerin çoğu dışarıdan sizinle birlikte içeri girer ve dokunduğunuz yerlerde sizinle birlikte yaşamaya başlar. Küçük bir temas, mikropların yayılması için yeterlidir ve etkili bir şekilde temizlenmeyen zeminlerde çoğalan mikrop ve bakteriler alerjiye yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlik yapmak son derece önemlidir. Çoğu kişi evin en kirli yerinin klozet ve banyo olduğunu düşünür. Ancak bu büyük bir yanılgıdır çünkü mikroplar ve bakteriler için klozet dışında evinizde saklanacak birçok yer vardır.

Temizlik olmazsa olmazdır. Düzgün bir temizliğin ise çeşitli incelikleri vardır. Peki ev temizliği nasıl yapılır?  İşte temizlerken atladığımız yerler ve temizlik önerileri…

DUŞ LİFLERİ

İdeal olarak duş liflerinizi 15 günde bir temizlemelisiniz. Çok sıkıcı bir iş olabileceğinden en iyisi onları ılık su ve biraz havlu ile çamaşır makinesine atmaktır. Küfü gidermek için karbonat ve sirke mükemmeldir.

HAVLULAR

Evinizin köşelerini yeterince temizleyip temizlemediğinizi öğrenmek için kendinize havluları en son ne zaman yıkadığınızı sorun. Tıpkı giysiler veya çarşaflar gibi, ölü hücreler havlulara da yapışır, bu da bakteri ve mikroplar için açık bir alan anlamına gelir. Bu nedenle bunları üç günden fazla kullanmamak daha iyidir.

DİĞER BANYO BÖLGELERİ

Banyonuzun her yerini temizlemeniz gerektiğini pekiştirmek gereksiz görünebilir. Ancak mutlaka önce fayanslarla başlayın. Her duşta fayanslarınızı kurutursanız daha az kir birikecektir. Ayrıca sabunlukları, camı, aynaları ve genel olarak tüm yüzeyleri durulamalısınız.

ÇARŞAFLAR

Her gün duş almanıza veya banyo yapmanıza rağmen aynı çarşafları bir haftadan fazla kullanmamalısınız. Ölü deri hücrelerinin her gece çarşaflarınıza sürüldüğü gerçeğini düşünmelisiniz. Bunları her gün süpürürken, yıkayıcıya ılık su ve deterjan koymak doğru bir temizliği garanti edecektir.

ZEMİN

Zemin temizliğiniz görecelidir. Farklı odalarda gün içinde giren çıkanların sayısı sürekli değişkenlik gösterir. Tüy döken evcil hayvanlarınız bulunabilir ve zeminlerinizin daha fazla kirlenmesine neden olacak yağmurlu ve ıslak günler olabilir. Ortak alanlarda derinlemesine temizlik yapmak için bir haftadan fazla beklememelisiniz. Zeminlerinizi düzenli olarak temizleyin.

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