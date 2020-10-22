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Ekonomi Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2021 yılı için 8,4 milyar liralık bütçe
Ekonomi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2021 yılı için 8,4 milyar liralık bütçe

Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı 5,9 milyar lirayla BTK alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:02:26 -
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2021 yılı için 8,4 milyar liralık bütçe

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2021 yılı bütçesinden alacağı pay 8,4 milyar lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 8 milyar 436 milyon 256 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 900 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 924 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 323 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaklaşık 408,7 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 224,2 milyon lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 150 milyon lira, Rekabet Kurumuna 137,5 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 184,6 milyon lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna yaklaşık 56 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yaklaşık 59 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 69,3 milyon lira kaynak sağlanacak.

2021 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM
RTÜK 224.213.000
BTK5.900.000.000
SPK 408.650.000
BDDK 924.000.000
EPDK 323.052.000
KİK 150.000.000
Rekabet Kurumu 137.500.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 55.988.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 58.980.000
Nükleer Düzenleme Kurumu
 184.570.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 69.303.000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı 8.436.256.000


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