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Spor DÜZELTME - "Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı" başlıklı haberimizde "Bellona Kayseri Basketbol" yerine sehven "Hes Kablo Kayserispor" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Bellona Kayser
Spor

DÜZELTME - "Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı" başlıklı haberimizde "Bellona Kayseri Basketbol" yerine sehven "Hes Kablo Kayserispor" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Bellona Kayser

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:36:55 -
DÜZELTME - "Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı" başlıklı haberimizde "Bellona Kayseri Basketbol" yerine sehven "Hes Kablo Kayserispor" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Bellona Kayser

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

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