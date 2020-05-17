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Düzce’nin ve bölgenin sorunlarını anlattı

DÜZCE (İHA) – 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:54:42 -
Düzce’nin ve bölgenin sorunlarını anlattı

DÜZCE (İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilen Yönetim ve Denetim kurulu ve bölge başkanları toplantısına telekonferans sistemine katıldı.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başaknı Abdülkadir Akgül başkanlığında, Genel Merkez yönetim kurulu, denetim kurulu, Türkiye genelinde bulunan Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge başkanlığı ile telekonferans toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Akgül, tüm bölge birliği başkanlarını tek tek görüşme yaparak talepleri ve sıkıntıları dinledi.


5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı‘da Bölge ve Düzce’nin taleplerini Genel Başkan Abdülkadir Akgül’e aktardı. Başkan Taşlı: “ Bölgeye ve Düzce’ye her zaman destek veren, bölgeye bağlı tüm kooperatiflerin her zaman yanında olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Akgül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bayram öncesi inşallah tüm kredileri sonuçlandırarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız” dedi.

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