Düzce'nin ekonomik potansiyeli değerlenecek

Düzce’de ticari hayatın canlandırılması, özellikle ihracat kalemlerinde katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatının artırılması konusundaki çalışmalar her geçen gün artarken Düzce’deki tüm kurumlar da iş birliği halinde çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve ekibi, Düzce’yi ziyaret ederek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Düzce Ekonomi Zirvesi” hazırlık toplantısında Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen Mersin örneğinden yola çıkılarak organizasyon hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar ve Düzce MÜSİAD Başkanı Özgür Sağlam da katılarak tüm paydaşların önerileri alındı.

“5 YIL ÖNCEKİ ÇALIŞMANIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ”

Düzce’nin ekonomik kaynakları, potansiyeli ve katma değerli ürün üretim kapasitesinin istişare edildiği toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaklaşık 5 yıl önce yapılan Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ni hatırlatarak; “biz o zaman yaptığımız organizasyonda Düzce’mizin geliştirmesi gereken dört başlığını belirledik. Tarım, turizm, ticaret ve sanayi alanları bizim ana başlıklarımız. Bu alanlardan en çok geliştirmemiz gereken tarım ve turizm. Bakın o günlerde yaptığımız hazırlığın meyvelerini bugün topluyoruz. Konuştuğumuz konularda gereken altyapıyı hazırladık. Bugün Düzce’ye 5 tane zincir otel yapılıyor. Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz, şehrimizin turizm özellikleri çok bakir, bunu işlemek ve korumak bizim elimizde. Bu konuyla ilgili de bakanlığımızın desteği ile çok güzel işler yaparız. Kurum temsilcilerimiz de buradayken çalışma grubumuzu oluşturalım ve bu organizasyonu yapalım isteriz” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Düzce’deki ilgili kurumların da desteği ile oluşturulan çalışma grubunun hazırlığı sonrasında ilerleyen günlerde Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde Düzce’de ekonomi zirvesi yapılması kararlaştırıldı.