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Aktüel Düzceli "Kum Mucit"in "Arı Kanat" icadı TRT dizisine konu oldu
Aktüel

Düzceli "Kum Mucit"in "Arı Kanat" icadı TRT dizisine konu oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:02:08 -
Düzceli "Kum Mucit"in "Arı Kanat" icadı TRT dizisine konu oldu

DÜZCE (AA) - TRT'de yayınlanacak "Gönül Dağı" dizisinde, Düzceli "Kum Mucit" olarak tanınan Hasan Kum'un portatif uçak icadı işlenecek.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Hasan Kum, evinin önünde kurduğu atölyede yıllar önce arı kanatlarından esinlenerek "Arı Kanat" ismini verdiği portatif uçak tasarladı.

Kum'un sosyal medya üzerinden tanıttığı uçak, küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunacak dizinin yönetmeni Yahya Samancı gördü.

Kum ile irtibata geçen Samancı, "Arı Kanat" icadını dizide kullanmak istediğini belirterek, kente gelip bilgi aldı.

- "İcadıma dizide yer verilmesi gurur verici"

Hasan Kum, AA muhabirine, yıllar önce arı kanatlarından esinlenerek bir uçak modeli yaptığını söyledi.

Dizide kendisinin de bir icadına yer verilmesinin gurur verici olduğunu belirten Kum, "Bu dizi sayesinde bunun gündeme taşınmasından gerçekten çok memnunum. Böyle bir dizinin içinde rol alması beni gerçekten sevindirdi." dedi.

Kum, icadının diziyle duyrulacağı için heyecanlı olduğunu aktararak, "En azından toplum, bir çalışmanın olduğunu görecek. Bu da güzel bir şey. Belki birileri çıkar der ki 'Biz bunu hayata geçirelim. İşte o zaman ben hazırım." ifadelerini kullandı.

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