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Düzce’den Avrupa’ya altı ayda 3 bin 966 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk altı ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 3 bin 966 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:58
Düzce’den Avrupa’ya altı ayda 3 bin 966 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk altı ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 3 bin 966 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.


Düzce’de binlerce çiftçinin gelir kaynağı olan ve Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de toplanan fındık Avrupa Birliğine bağlı ülkelere ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton olmak üzere toplamda 3 bin 966 ton iç fındık ihracatı yapıldığı görüldü.


Üretiminde olduğu gibi fındık ihracatında önemli sıralarda yer alan Düzce’den 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:58
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