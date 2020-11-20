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Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 16 bin ton iç fındık ihraç edildi
Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 16 bin ton iç fındık ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:55:03 -
Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 16 bin ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE (AA) - Düzce'den, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 10 ayda 16 bin ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Ekim ayında 560 ton işlenmiş iç fındık ihraç edilen kentte, hasadın eylül ayı ortasında sona erdiği ve mahsulün piyasaya inmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Ekim ayında AB ülkelerine 560 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Yılın 10 ayında pazara inen ürünün, 16 bin tonu işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi." ifadelerini kullandı.

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