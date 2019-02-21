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Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce’de 2018 yılı içerisinde AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce’de 2018 yılı içerisinde AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapıldı.


Ülkemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındık ihracatı sürüyor. Fındık üretimi ve ihracatının önemli bölgelerinden olan Düzce’de ise 2018 yılı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine 13 bin 797 ton iç fındık, 5 bin 580 ton diğer gıda maddeleri ihracatı yapıldığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bildirildi.


Yine Düzce’den 6 bin 832 ton tavukayağı ve 34 ton peynir ihracatı yapıldığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:09
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