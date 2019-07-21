Düzce'deki su baskınında bir cesede ulaşıldı Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedi bulundu. Bölgede kayıp 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı. Çalışma sürüyor Ekipler, erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor. Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.