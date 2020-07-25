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Aktüel

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:25:54 -
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bahçeşehir bağlantı yolunda Düzce yönüne giden 5 araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 81 AF 717 plakalı otomobilin sürücüsü Berat Altıntaş hastaneye kaldırıldı.

Altıntaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın, öndeki otomobilin yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden durması sonucu meydana geldiği ve sürücünün aracıyla kaza yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

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