Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
DÜZCE (AA) - Düzce'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bahçeşehir bağlantı yolunda Düzce yönüne giden 5 araç çarpıştı.
Kazada yaralanan 81 AF 717 plakalı otomobilin sürücüsü Berat Altıntaş hastaneye kaldırıldı.
Altıntaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın, öndeki otomobilin yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden durması sonucu meydana geldiği ve sürücünün aracıyla kaza yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.