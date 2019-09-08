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Düzce'de yine aynı vahşet! Sokak köpeği...

Düzce’nin Çilimli ilçesinde mahalleli tarafından bakılan sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde sığındığı bahçeden vatandaşlarca veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:06
Düzce'de yine aynı vahşet! Sokak köpeği...

Olay, 5 Eylül 2019 tarihinde Düzce’nin Çilimli ilçesi Dikmeli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinleri tarafından bakılan ve "Kral" ismi verilen sokak köpeği yaralı halde bir evin bahçesine saklanmış halde bulundu. Evin çocuğunun haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği (DÜHAK) Başkanı Enes Tutkun ve dernek üyeleri geldi. Ensesinde kanlar olduğu tespit edilen yaralı köpek, dernek üyelerince veterinere taşındı. Burada tedavi altına alınan sokak köpeğinin çekilen röntgeninde ensesinde çok sayıda saçma olduğu ortaya çıktı.

Sokak hayvanlarına yapılan saldırıların son bulması gerektiğini söyleyen DÜHAK Yönetim Kurulu Başkanı Enes Tutkun, “Bu karşılaştığımız ilk silahlı saldırı vakası değil ama artık son olsun istiyoruz. Kendini savunamayan dilsiz canlılara bu eziyeti yapan vahşinin bir adım sonrası insanlara saldırmaktır. Yaralanan dostumuz için gerekli her şey yapılıyor ama Çilimli’de yaşayan diğer hayvanlar ve insanlar hala tehlikedeler. Gerekli önlemlerin alınması ve bu çirkin eylemi gerçekleştiren kişinin cezalandırılması hayati önem taşımaktadır” dedi.

Veteriner kliniğine yatırılan ve operasyon geçiren köpeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:06
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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