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Düzce'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet eden ev yanarak kül oldu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:35
Düzce'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında Ağa Mahallesi 1963 Sokak'ta yaşayan Hayri Asan'a ait iki katlı eve yıldırım düştü.

Şiddetli gürültü ile dışarı çıkan ev sakinleri, çatının yandığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği yangın, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:35
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