Düzce’de yere çöp atanlar da yakın takipte

Düzce Belediyesi temiz çevre politikası çerçevesinde şehrin genel temizliğinin sağlanması ve korunması amacıyla denetim çalışmalarına ağırlık veriyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde düzenlediği denetim gezisi kapsamında yerlere çöp atan vatandaşları önce sözle uyardı, uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise mevzuat gereği idari para cezası uyguladı. Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünde başlayan denetim incelemelerinde belediye önündeki banklarda dinlenen bazı vatandaşların kabuklu kuru yemiş çöplerini yere attığı görüldü. Olay sırasında ilgili vatandaşlara anında sözlü uyarıda bulunan Zabıta ekipleri uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlara 50 TL idari para cezası uyguladı.

Konu hakkında yapılan açıklamada Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı ‘Bahar Temizliği’ kampanyası ve şehrin genel temizliğinin önemine vurgu yapılarak “Kent merkezi tüm Düzcelilerin ortak kullanım alanıdır. Şehrin genel bakımı ve temizliğini sağlamak ve bunu sürdürmek, belediyemizin en önemli politikalarından biridir. Vatandaşlarımızın bu ortak kullanım alanlarında daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz. Zabıta ekiplerimizce başlatılan denetim incelemelerinde çevreyi kirletenlere ilişkin kabahatler kanunu çerçevesinde önce sözlü uyarıda bulunulmuş, ardından uymayanlara idari para cezası uygulanmıştır. Benzer denetim ve uygulamalarımız düzenli aralıklara devam edecektir. Amacımız vatandaşımızı cezalandırmak değil, ortak yaşam alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı ortamlar haline gelmesini sağlamaktır. Bu konuda değerli vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyor, duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.