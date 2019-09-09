Düzce’de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

70 bin 713 öğrencinin ders başı yaptığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de törenle kutlandı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Bilgi Ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi. Z Kütüphanenin açılışını yapan Dağlı, Analitik Düşünme ve Beceri Atölyesinde de incelemelerde bulundu.

İlköğretim Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programı, Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımıyla, Kalıcı Konutlar Bilgi Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Dağlı, Bilgi Ortaokulu’nda Z - Kütüphane açılışını yaptı, Analitik Düşünme ve Beceri Atölyesinde incelemelerde bulundu.

Yeni dönem için başarı temenni eden Vali Dağlı “2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ilk ders zili çalarak başladı. Bu yıl, 70 bin 713 öğrencimizin çok daha kaliteli ve verimli bir eğitim alabilmesi için ilimiz genelinde bulunan 4 bin 702 öğretmen ve idarecimiz; 318 okulumuzda hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi uygulamaları kapsamında, okullarımızın fiziki ortamlarının geliştirilmesi, güzelleştirilmesi için başlatılan çalışmalar yaz dönemi boyunca devam etti. Birçok okulumuzda tasarım beceri atölyeleri, hobi bahçeleri oluşturuldu. Okullarımızın boya, badana, bakım ve onarım faaliyetleri tamamlandı.Yaz döneminde Düzce’ye atanan 181 öğretmenimiz göreve başladı. Ücretli öğretmen sayımız her yıl daha da azalmaktadır. Bu durum eğitim öğretim faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için önem arz etmektedir.Amacımız, hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri okul ve sınıf ortamında eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Başta sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, ilimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.